Ленивая овсянка: рецепт для тех, кто не хочет варить крупу

Овсянка - one love! Фото: Global Look Press

Сладкий и полезный завтрак, который готовится вечером.

Овсянка по утрам – популярный лайфхак среди худеющих. Но не все, особенно мужчины, любят ее варить.

Но есть способ приготовить себе вкусный завтрак с овсяной крупой без варки, сохраняя максимальную пользу этого продукта.

Ингредиенты на одну порцию:

  • 50 граммов овсяных хлопьев;
  • полбанана;
  • 30 граммов малины или другой ягоды;
  • 200 мл натурального йогурта;
  • 2 чайные ложки меда.

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Насыпьте овсянку в банку, сверху положите нарезанный банан, ягоды и мед.

Залейте полученную смесь йогуртом.

Закройте банку крышкой, хорошо встряхните и уберите в холодильник до утра.

Утром выложите ленивую овсянку на тарелку и хорошо перемешайте.

Ваша овсянка, сэр!

По материалам сайта здоровое-питание.рф

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