Ленивая овсянка: рецепт для тех, кто не хочет варить крупу

Овсянка по утрам – популярный лайфхак среди худеющих. Но не все, особенно мужчины, любят ее варить.

Но есть способ приготовить себе вкусный завтрак с овсяной крупой без варки, сохраняя максимальную пользу этого продукта.

Ингредиенты на одну порцию:

50 граммов овсяных хлопьев;

полбанана;

30 граммов малины или другой ягоды;

200 мл натурального йогурта;

2 чайные ложки меда.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».