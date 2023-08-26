Ленивая овсянка: рецепт для тех, кто не хочет варить крупу

Овсянка по утрам – популярный лайфхак среди худеющих. Но не все, особенно мужчины, любят ее варить.
Но есть способ приготовить себе вкусный завтрак с овсяной крупой без варки, сохраняя максимальную пользу этого продукта.
Ингредиенты на одну порцию:
- 50 граммов овсяных хлопьев;
- полбанана;
- 30 граммов малины или другой ягоды;
- 200 мл натурального йогурта;
- 2 чайные ложки меда.
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Насыпьте овсянку в банку, сверху положите нарезанный банан, ягоды и мед.
Залейте полученную смесь йогуртом.
Закройте банку крышкой, хорошо встряхните и уберите в холодильник до утра.
Утром выложите ленивую овсянку на тарелку и хорошо перемешайте.
Ваша овсянка, сэр!
По материалам сайта здоровое-питание.рф