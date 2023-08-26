Не отказывайте себе в удовольствии: рецепт ЗОЖ-шаурмы от Роспотребнадзора

На сайте «Здоровое питание» (проект Роспотребнадзора) опубликован рецепт ЗОЖ-шаурмы – для тех, кто предпочитает диетические, низкокалорийные блюда.
Ингредиенты:
- два куриных окорочка;
- огурец;
- помидор;
- болгарский перец;
- 10 граммов укропа;
- лаваш;
- 2 столовые ложки 10-процентной сметаны
- четверть чайной ложки соли;
- щепотка приправа «Четыре перца».
Приготовление:
- овощи помыть и нарезать тонкими ломтиками (перец – полосками);
- запеченные окорочка освободить от кожи и костей, разобрать на волокна;
- укроп мелко нарезать и добавить в соус из сметаны, соли и приправы;
- полученные ингредиенты упаковать в лаваш.
Полученную шаурму можно разрезать на две порции и поделиться с другом. Калорийность выходит 115 ккал на 100 граммов.
По материалам сайта здоровое-питание.рф