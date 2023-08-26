Не отказывайте себе в удовольствии: рецепт ЗОЖ-шаурмы от Роспотребнадзора

На сайте «Здоровое питание» (проект Роспотребнадзора) опубликован рецепт ЗОЖ-шаурмы – для тех, кто предпочитает диетические, низкокалорийные блюда.

Ингредиенты:

два куриных окорочка;

огурец;

помидор;

болгарский перец;

10 граммов укропа;

лаваш;

2 столовые ложки 10-процентной сметаны

четверть чайной ложки соли;

щепотка приправа «Четыре перца».

Приготовление:

овощи помыть и нарезать тонкими ломтиками (перец – полосками); запеченные окорочка освободить от кожи и костей, разобрать на волокна; укроп мелко нарезать и добавить в соус из сметаны, соли и приправы; полученные ингредиенты упаковать в лаваш.

Полученную шаурму можно разрезать на две порции и поделиться с другом. Калорийность выходит 115 ккал на 100 граммов.

По материалам сайта здоровое-питание.рф