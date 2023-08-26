Не отказывайте себе в удовольствии: рецепт ЗОЖ-шаурмы от Роспотребнадзора

Шаурма - настоящее «гилти плеже». Ну как отказаться? Фото: Global Look Press

Здоровая альтернатива угощениям из уличных ларьков.

На сайте «Здоровое питание» (проект Роспотребнадзора) опубликован рецепт ЗОЖ-шаурмы – для тех, кто предпочитает диетические, низкокалорийные блюда.

Ингредиенты:

  • два куриных окорочка;
  • огурец;
  • помидор;
  • болгарский перец;
  • 10 граммов укропа;
  • лаваш;
  • 2 столовые ложки 10-процентной сметаны
  • четверть чайной ложки соли;
  • щепотка приправа «Четыре перца».

Приготовление:

  1. овощи помыть и нарезать тонкими ломтиками (перец – полосками);
  2. запеченные окорочка освободить от кожи и костей, разобрать на волокна;
  3. укроп мелко нарезать и добавить в соус из сметаны, соли и приправы;
  4. полученные ингредиенты упаковать в лаваш.

Полученную шаурму можно разрезать на две порции и поделиться с другом. Калорийность выходит 115 ккал на 100 граммов.

По материалам сайта здоровое-питание.рф

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