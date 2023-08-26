Те самые кабачковые оладьи из СССР — трем сыр, зелень: и это деликатес, вкус обалденный

Как приготовить те самые кабачковые оладьи из СССР — вкус обалденный, получаются нежными и сочными: просто тают во рту, кладем тертый сыр, зелень и получается деликатес. Попробуйте! Домашние просят готовить через день, такая вкуснятина. Даже свекровь спросит рецепт!

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Берем: кабачок (молодой) или цукини — 1 шт. (250-300 г), яйца — 2 шт., сыр твердый — 100-150 г, 2-3 ст.л. муки, 2-3 веточки укропа, соль, свежемолотый перец, растительное масло для жарки.

Сначала трем кабачки, отжимаем получившуюся кашицу от лишней влаги, солим по вкусу и оставляем на 5 минут, чтобы кабачки дали сок. Сливаем жидкость.

Добавляем яйца, тертый сыр, мелко порубленную зелень, насыпаем муку и все тщательно перемешиваем. Жарим кабачковые оладьи на сковороде с протопленным маслом с двух сторон до золотистой корочки. Приятного аппетита! Можно подавать к столу со сметаной или соусом.

По материалам gotovim-doma.ru