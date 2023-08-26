Капустный пирог «как у бабушки» — сверху хрустящая сырная корочка: готовим без муки на овсянке

Делимся простым рецептом дачного капустного пирога «как у бабушки» — сверху хрустящая сырная корочка: готовим без добавления муки на молоке. Так вкусно, домашних за уши не оттащишь! Просто объедение: пирог первым улетает со стола. Заглянувшие на чай соседки попросят добавки.

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Для пирога нам понадобятся:

яйца — 2 шт.,

молоко — 150 мл,

соль — 1 ч. л.,

черный перец, сушеный чеснок, орегано — по вкусу,

овсяные хлопья — 6 ст. л.,

разрыхлитель — 1 ч. л.,

капуста — 400 г.

Для верхнего слоя берем: яйцо - 1 шт., сыр - 50 гр.

Разбиваем в миску 2 яйца, добавляем молоко, соль, специи, хлопья овсянки, разрыхлитель. Оставляем отдыхать пока набухают хлопья.

Далее шинкуем капусту. На мелкой терке трем сыр, добавляем яйцо и тщательно перемешиваем.

В овсяный состав кладем капусту, снова перемешиваем, выкладываем в форму для запекания. Как следует утрамбовываем и сверху посыпаем сыром. Ставим пирог в духовку на 180 градусов на 35 минут. Приятного аппетита!

По материалам Telegram-канал «По-домашнему»