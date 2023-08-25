Закручиваем на зиму баклажаны по-армянски: легендарный овощной салат «Имам баялды» готовится именно по этому рецепту

Если вы в августе проводите много времени на кухне, чтобы закрутить на зиму как можно больше вкусных салатов, то этот рецепт точно оцените.

Попробуйте приготовить легендарный салат «имам баялды» по-армянски. Главный ингредиент этого вкуснейшего блюда, конечно же, баклажаны.

Ингредиенты: баклажаны — 3 кг, лук репчатый — 700 г, помидоры — 500 г, чеснок — 40 г, перец чили — 30 г (можно меньше, по вкусу), зеленый лук — 40 г, растительное масло — 100 мл, соль — по вкусу.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».