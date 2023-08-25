Закручиваем на зиму баклажаны по-армянски: легендарный овощной салат «Имам баялды» готовится именно по этому рецепту

Если вы в августе проводите много времени на кухне, чтобы закрутить на зиму как можно больше вкусных салатов, то этот рецепт точно оцените.
Попробуйте приготовить легендарный салат «имам баялды» по-армянски. Главный ингредиент этого вкуснейшего блюда, конечно же, баклажаны.
Ингредиенты: баклажаны — 3 кг, лук репчатый — 700 г, помидоры — 500 г, чеснок — 40 г, перец чили — 30 г (можно меньше, по вкусу), зеленый лук — 40 г, растительное масло — 100 мл, соль — по вкусу.
Готовим: 1. Баклажаны вымойте под проточной водой. Отрежьте концы с обеих сторон. Нарежьте баклажаны вдоль на пластинки. Если овощи длинные, то можно перерезать эти пластинки пополам. Так удобнее их поместить в банку. А если баклажаны небольшие, то оставьте пластинки целыми. 2. Поместите баклажаны в миску, щедро посолите, залейте водой. Оставьте на 40 минут. За это время баклажаны отдадут лишнюю влагу и присущую им горечь. По истечении указанного времени достаньте баклажаны. Обсушите каждый кусочек бумажными полотенцами. 3. Растительное масло налейте на сковородку. Разогрейте на среднем огне. Затем обжарьте баклажаны партиями. Каждый кусочек с обеих сторон. Баклажаны должны как следует подрумяниться. 4. Репчатый лук очистите. Нарежьте его кубиками или соломкой, по желанию. Обжарьте на растительном масле. Помидоры вымойте, поместите в миску. Сделайте на кожице каждого помидора крестообразный надрез, залейте помидоры кипятком. Оставьте на 2 минуты. Затем переложите в емкость с холодной водой.
5. После проведенной манипуляции снимите с помидоров кожицу. Мякоть измельчите с помощью блендера. Отправьте томатную мякоть в сковороду к луку. Чеснок очистите, пропустите через пресс. Выложите чеснок в сковороду вслед за помидорами. 6. Зеленый лук вымойте, нарежьте мелко. Перец чили нарежьте маленькими кубиками. Выложите зелень и чили в сковороду. Тушите в течение пяти минут. Затем отключите огонь.
7. Положите баклажаны в предварительно простерилизованные банки. Залейте соусом из сковородки. Закройте крышками. 8. Заготовки переверните вверх дном, утеплите пледом. Оставьте на сутки остывать. А затем уж перенесите на постоянное место хранения.
По материалам 1000.menu