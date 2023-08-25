Жарим коржи на сковороде одну минуту и смазываем кремом: божественно вкусный торт «Светлана» без выпечки

Попробуйте побаловать своих домашних тортом, который не нужно печь. Коржи жарятся на сковородке, причем всего одну минуту.
Ингредиенты для этого торта весьма просты. Купить их можно в самом обычном супермаркете рядом с домом.
Ингредиенты: 3 стакана муки, 1 банка сгущенки, 1 яйцо, 1 ч.л. соды, 1 ч.л. уксуса. Для крема: 750 г молока, 200 г сливочного масла, 1,5 стакана сахарного песка, 2 яйца, 3 ст.л. муки, ванилин — по вкусу.
Способ приготовления: 1. Сначала берем все ингредиенты для теста и замешиваем эластичное тесто, делим его на 8 кусков. Затем нужно раскатать каждый кусочек теста по диаметру сковороды и жарить на сковороде по одной минуте с каждой стороны. Обрезать коржи. Остатки растолочь и оставить для обсыпки торта. 2. Теперь нужно приготовить крем. Смешать все ингредиенты для крема, кроме сливочного масла, и поставить на средний огонь. Готовить крем при постоянном помешивании до загустения. Затем снять с огня и добавить в горячий крем масло. Тщательно перемешать до растворения масла. Теплым кремом промазать коржи и присыпать толченой крошкой. Оставить торт пропитываться при комнатной температуре не менее одного часа.
По материалам телеграм-канала «У бабушки»