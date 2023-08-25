Жарим коржи на сковороде одну минуту и смазываем кремом: божественно вкусный торт «Светлана» без выпечки

Попробуйте побаловать своих домашних тортом, который не нужно печь. Коржи жарятся на сковородке, причем всего одну минуту.

Ингредиенты для этого торта весьма просты. Купить их можно в самом обычном супермаркете рядом с домом.

Ингредиенты: 3 стакана муки, 1 банка сгущенки, 1 яйцо, 1 ч.л. соды, 1 ч.л. уксуса. Для крема: 750 г молока, 200 г сливочного масла, 1,5 стакана сахарного песка, 2 яйца, 3 ст.л. муки, ванилин — по вкусу.

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