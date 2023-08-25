К пюре из тыквы добавляем сгущенку и смазываем корж: рецепт божественно вкусного тыквенного пирога — от ароматов изойдете слюной

Попробуйте побаловать своих близких тыквенным пирогом. Готовится он несложно, от ароматов во время выпечки можно изойти слюной. А вкус у пирога — просто божественный!

Ингредиенты

Тесто: масло сливочное – 130 г, мука пшеничная – 250 г, яйцо – 1 шт., сахар – 50 г, ванильный сахар – ½ ч.л.

Начинка: пюре тыквенное – 300 г, сгущенное молоко – 320 г, яйца – 2 шт., корица молотая – 1/2 ч.л., мускатный орех молотый –1/2 ч.л., ванильный сахар – 1 ч.л., соль – 1 щепотка.

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