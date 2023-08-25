К пюре из тыквы добавляем сгущенку и смазываем корж: рецепт божественно вкусного тыквенного пирога — от ароматов изойдете слюной

Попробуйте побаловать своих близких тыквенным пирогом. Готовится он несложно, от ароматов во время выпечки можно изойти слюной. А вкус у пирога — просто божественный!
Ингредиенты
Тесто: масло сливочное – 130 г, мука пшеничная – 250 г, яйцо – 1 шт., сахар – 50 г, ванильный сахар – ½ ч.л.
Начинка: пюре тыквенное – 300 г, сгущенное молоко – 320 г, яйца – 2 шт., корица молотая – 1/2 ч.л., мускатный орех молотый –1/2 ч.л., ванильный сахар – 1 ч.л., соль – 1 щепотка.
Способ приготовления:
1. Растираем муку с маслом в крошку. Добавляем одно яйцо, ванильный и обычный сахар. Замешиваем нелипкое тесто. Ставим тесто в холодильник.
2. Приготовить тыквенное пюре: тыкву запекаем 40 минут, затем пюрируем. К тыквенному пюре добавляем сгущенку. Перемешиваем. Взбиваем яйца, всыпаем корицу, мускатный орех, соль и ванильный сахар. Перемешиваем венчиком. В форму для выпечки выкладываем тесто и разравниваем, формируя бортики.
3. Выкладываем на тесто начинку. Выпекаем песочный пирог с тыквой в духовке при 200 градусах 15 минут. Затем уменьшаем температуру до 180 градусов и выпекаем пирог еще 40 минут.
По материалам телеграм-канала «У бабушки»