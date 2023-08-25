Закрываем арбузный сок на зиму: получается вкусный, как летом — в холода семья будет пищать от удовольствия

Способ приготовления: 1. Извлеките мякоть, разрежьте на небольшие кусочки. Пропустите арбузные кусочки через соковыжималку. Теперь нужно отфильтровать мякоть. Для этой цели подойдет плотная ткань или марля, сложенная в 6-8 слоев. 2. Подготовьте банки и крышки. Возьмите подходящую кастрюлю. Влейте воду. На дно опустите вымытые крышки. Сверху установите решетку и баночки горлышком вниз. На большом огне вскипятите воду. Убавьте пламя до среднего и стерилизуйте 15-20 минут. 3. Перелейте арбузный сок в кастрюлю для варки. Попробуйте сок на вкус, добавьте сахар и лимонную кислоту. Установите кастрюлю на умеренный огонь. С момента закипания проварите 2-3 минуты. 4. Разлейте кипящий сок по стерильным баночкам. Получится примерно 6 баночек по 0,5 литра и еще примерно стакан — на пробу. Плотно укупорьте банки крышками. Переверните. Хорошо укутайте банки и оставьте до полного остывания.

По материалам телеграм-канала «У бабушки»