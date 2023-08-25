Салат «Пальчики оближешь» с зелеными помидорами на зиму — простой рецепт

Невероятно вкусный салат на зиму можно приготовить из зеленых помидоров. Причем блюдо получится нежным и пикантным на вкус.

Вам понадобятся 1 кг белокочанной капусты, 500 г зеленых помидоров, 500 г болгарского перца, 500 г моркови, 300 г лука, 1/2 стакана растительного масла, 50 мл уксуса, 140 г сахара, 80 г соли.

Помидоры и перец нарезаем, морковь трем на крупной терке, капусту шинкуем. Все смешиваем в большой кастрюле, добавляем соль, масло и оставляем на 2 часа.

Затем кипятим салат 15 минут, добавляем уксус и закатываем в банки.

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