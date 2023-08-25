Малосольные огурчики на закуску по старинному рецепту - никакого пакета

На дачах активно созревают огурцы, а это значит, что пришла пора засолить их. Многие любят именно малосольные огурцы. И существует старинный рецепт, для которого никакие пакеты не нужны.

Для приготовления вам понадобятся 2 кг огурцов, 5 зубчиков чеснока, пучок укропа, 2 ст.л. соли, 5 горошин черного перца, 1 лавровый лист, 3 листа хрена, 2 л воды.

Огурцы плотно уложите вместе с зеленью, замочите в воде и оставьте на всю ночь. Утром вскипятите воду с солью и другими специями. Залейте полученным рассолом овощи, накройте крышкой и оставьте на сутки.

После - можно есть. Будет очень вкусно!

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