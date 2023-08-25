Салат «Армянский»: баклажаны вымочили в воде и обжарили в крахмале — приятно хрустят

Из баклажанов можно приготовить вкусный салат. Времени потребуется мало, продуктов тоже. А хрустеть овощи будут приятно на зубах.

Для рецепта вам понадобятся 2 баклажана, 2 помидора, 100 г сливочного сыра, 3 веточки кинзы, 1 ст. л. кунжута, 2 ст. л. крахмала, 100 мл растительного масла, соль, молотый перец.

Баклажаны надо нарезать кубиками, вымочить в соленой воде, затем обвалять в крахмале и обжарить на растительном масле.

Остальные ингредиенты нарежьте кубиком и смешайте. Заправьте салат «Армянский» маслом и можно есть.

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