Мгновенный пирог «Два стакана»: смешиваем варенье с кефиром и добавляем немного муки (тающий во рту)

Обязательно попробуйте этот простенький пирог из остатков варенья и кефира, берем их по стакану, потому такое название. За чаем пирог съедается семьей за один раз, обязательно кто-то просит добавки!

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А если вы смажете пирог сметаной, взбитой с сахаром, то у вас получится настоящий торт!

Ингредиенты: варенье (без косточек) - 1 стакан (200 мл), сода - 1 ч.л., кефир - 1 стакан (200 мл), яйца - 2 шт., сахар - 100 г (можно не добавлять), мука – 2,5 стакана (1 стакан = 200 мл).

Смешайте с вареньем соду и оставьте на 10 минут, чтобы она погасилась. Далее влейте кефир, размешайте.

Вбейте 2 яйца, смешайте. Насыпьте в состав полстакана сахара, если любите сладкое, а также муку.

Тесто получается жидковатым, как жирная сметана.

Промажьте форму маслом, выложите в форму. Поставьте выпекаться в духовку на 40 минут (200 градусов). Посыпьте готовый пирог сахарной пудрой.

Источник: YouTube-канал «Все чудесатее и чудесатее!»