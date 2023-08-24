Вместо пирожков делаем оладушки с луком и яйцом: нравятся больше, и такие нежные (рецепт элементарный)

Если вы любите пирожки с луком и яйцом, обязательно попробуйте оладьи с той же начинкой. Они готовятся намного быстрее, а по вкусу нравятся многим даже больше.

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Ингредиенты: кефир – 300 миллилитров, яйцо – 1 шт., сода – 1/2 чайной ложки, соль – 1 чайная ложка, сахар – 1 чайная ложка, мука – 280 граммов. Для начинки: зеленый лук, вареные яйца.

Варим яйца, шинкуем лук, смешиваем, немного подсаливаем.

Чуть прогреваем кефир, вбиваем в него яйцо, насыпаем соду, соль, сахар и муку. Хорошенько смешиваем и соединяем с начинкой.

Жарим с двух сторон до готовности на растительном масле, подаем со сметаной или соусом тартар.

Источник: Telegram-канал «По-домашнему»