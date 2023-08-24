Варенье уже в рот не лезет? Сделайте из него пирог — ну очень вкусный и простой (на кефире)

Этот пирог с вареньем всегда вызывает восторг. Он красивый и очень вкусный.

Варенье или джем используйте любые, также в начинку можно смешать ягоды с сахаром или используйте кусочки фруктов.

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Ингредиенты: 1,5 стакана кефира, 1 яйцо, 500 граммов пшеничной муки, 1 чайная ложка пищевой соды, 100 граммов сахара, 200 граммов варенья или джема, 1 щепотка соли, ванилин на кончике ножа, 20 граммов сливочного масла.

Смешайте теплый кефир и соду, добавьте куриное яйцо, сахарный песок, ванилин, соль поваренную и пшеничную муку. Замесите тесто, далее разделите его пополам.

Из одной половинки раскатайте лепешку и положите ее в форму, смазав предварительно маслом.

Далее разложите по коржу варенье или ягоды с сахаром.

Из второй половинки теста сделайте полоски и разложите их по варенью крест-накрест, чтобы получилась решетка.

Выпекайте в духовке на 180 градусах около 40 минут.

Источник: lafoy.ru