Готовим хрустящие огурцы по-чешски на зиму — с морковкой и луком: все умоляют открыть баночку

Огурчики, маринованные по-чешски, никого не оставляют равнодушными. Они хрустящие, ароматные и очень вкусные. Готовить их довольно легко.
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Ингредиенты:
- Огурцы – 600 граммов
- Лук репчатый – 20 граммов
- Морковь – 30 граммов
- Чеснок – 1 зубчик
- Лавровый лист – 1-2 штуки
- Перец горошком – 5 штук
- Укроп в зонтиках
- Лист хрена – 20 граммов
- Соль – 1 столовая ложка
- Сахар – 5 столовых ложек
- Уксус 9% – 3 столовые ложки
- Вода – 0,5 литра
Мытую и очищенную морковку нарезаем тонкими кружочками. В стерилизованную банку кладем тонко нарезанный лук и чеснок, зонтик укропа, перец горошком, лавровый лист и часть моркови.
Лист хрена нарезаем на тонкие полоски. Кладем на дно банки и сверху укладываем огурцы и оставшуюся морковь. Огурчики предварительно прокалываем вдоль плода зубочисткой.
Кипятим воду и заливаем банки с огурцами так, чтобы она переливалась через край. Прикрываем крышками, оставляем минут на 10.
Спустя время сливаем воду из банки в кастрюльку, при необходимости доливаем до 0,5 литра. Всыпаем соль и сахар, помешиваем ложкой до полного растворения.
Как только вода закипит, вливаем уксус и тут же выключаем огонь. Вливаем горячий состав в баночки. Рассол должен быть до самых краев.
Закручиваем, переворачиваем, укрываем, через пару недель подаем к столу.
Источник: Telegram-канал «Заготовки»