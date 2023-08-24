Готовим хрустящие огурцы по-чешски на зиму — с морковкой и луком: все умоляют открыть баночку

Огурцы по-чешски. Фото: соцсети

Роскошная закрутка всегда пользуется популярностью за столом.

 

Огурчики, маринованные по-чешски, никого не оставляют равнодушными. Они хрустящие, ароматные и очень вкусные. Готовить их довольно легко.

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Ингредиенты:

  • Огурцы – 600 граммов
  • Лук репчатый – 20 граммов
  • Морковь – 30 граммов
  • Чеснок – 1 зубчик
  • Лавровый лист – 1-2 штуки
  • Перец горошком – 5 штук
  • Укроп в зонтиках
  • Лист хрена – 20 граммов
  • Соль – 1 столовая ложка
  • Сахар – 5 столовых ложек
  • Уксус 9% – 3 столовые ложки
  • Вода – 0,5 литра

Мытую и очищенную морковку нарезаем тонкими кружочками. В стерилизованную банку кладем тонко нарезанный лук и чеснок, зонтик укропа, перец горошком, лавровый лист и часть моркови.

Лист хрена нарезаем на тонкие полоски. Кладем на дно банки и сверху укладываем огурцы и оставшуюся морковь. Огурчики предварительно прокалываем вдоль плода зубочисткой.

Кипятим воду и заливаем банки с огурцами так, чтобы она переливалась через край. Прикрываем крышками, оставляем минут на 10.

Спустя время сливаем воду из банки в кастрюльку, при необходимости доливаем до 0,5 литра. Всыпаем соль и сахар, помешиваем ложкой до полного растворения.

Как только вода закипит, вливаем уксус и тут же выключаем огонь. Вливаем горячий состав в баночки. Рассол должен быть до самых краев.

Закручиваем, переворачиваем, укрываем, через пару недель подаем к столу.

Источник: Telegram-канал «Заготовки»

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