Стакан варенья и стакан кефира: как сделать нежный пирог из того, что под рукой

Этот пирог донельзя прост и бюджетен, что никак не сказывается на его вкусе. Если вы хотите чего-то вкусненького, а дома — шаром покати, и в холодильнике мышь повесилась, значит, настало время для этой выпечки!

Пирог очень нежный и ароматный. И никому не говорите, что делали его из последнего стакана варенья!

Ингредиенты: 1 стакан теплого кефира, 1 стакан любого варенья, 2 яйца, 450 граммов муки, 60 граммов сахара, щепотка соды, 0,5 чайной ложки лимонного сока, 10 граммов сливочного масла, 1 столовая ложка сахарной пудры.

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Соединим варенье с кефиром, смешаем с сахаром яйца, взобьем их венчиком. Выльем туда же, добавим муку и соду, гашенную лимонным соком.

Перемешаем, выльем тесто в смазанную форму и поставим на полчаса в разогретую духовку. Готовый пирог украсим сахарной пудрой.

Источник: lafoy.ru