Как сделать вкусное тесто для настоящей пиццы: добавим чуть меда (шеф из Италии подсказал)

Многие хозяйки удивляются, почему в ресторанах пицца просто роскошная, а дома получается обычный жареный пласт теста с начинкой.

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Попробуйте этот рецепт, возможно, с ним ваша пицца станет наивкуснейшей. Рецепт от шефа в Италии.

Ингредиенты: 1 стакан муки, 1/3 стакана теплой воды, 1 ст.л. растительного масла, 1 ч.л. (с горкой) сухих или прессованных дрожжей (последние лучше), 0,5 ст.л. меда.

Тесто вымесить из указанных ингредиентов, на 5 минут оставить в теплом месте.

Потом раскатать и сделать пиццу с любимой начинкой.

Источник: Telegram-канал «Заготовки».