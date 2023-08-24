Готовим сырные оладушки с зеленью: со стола летят, только треск стоит!

Побалуйте себя и свою семью этими несладкими оладушками с сыром и зеленью. Очень вкусно и быстро.

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Ингредиенты: 1 стакан кефира, 2 яйца, 150 граммов муки, 70 граммов твердого сыра, 20 граммов зелени, 0,5 чайной ложки соды, специи.

Смешиваем кефир с содой и оставляем для воздействия на 5 минут. Кладем яйца и взбиваем при помощи венчика.

Далее добавляем пшеничную муку и готовим тесто. Приправляем любимыми специями, кладем тертый сыр и нашинкованную зелень. Жарим в масле или на сухой на сковороде с антипригарным покрытием.

Источник: lafoy.ru.