Вкусные помидоры с морковной ботвой: заготовка, которую хочется делать каждый год (быстрый и необычный рецепт)

Обязательно попробуйте замариновать на зиму помидоры с морковной ботвой, удивительно, что многие еще не знают, как это вкусно.

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Ингредиенты: помидоры 3-5 кг, морковная ботва 4-5 веточек , вода 5 литров, сахарный песок 20 ст.л., соль 5 ст.л., уксус столовый 9% 350 миллилитров.

Томаты помыть, обсушить и в нескольких местах возле плодоножек выполнить несколько проколов зубочисткой.

Плотно уложить в стерилизованные банки вместе с морковной ботвой, залить кипятком.

Спустя 8-10 минут слить воду в кастрюлю, добавить все ингредиенты для маринада, довести до кипения и прокипятить несколько минут.

Потом убрать с плиты, разлить маринад в банки и сразу закатать. Хранить заготовки в темном месте.

Источник: Telegram-канал «Заготовки».