Обожаем этот быстрый пирог — сметанник! По 1 стакану сметаны, муки, сахара, 2 яйца (начинка любая)

Ну очень вкусный пирог замешивается за 5 минут. Внутрь вы можете положить ягоды, изюм, кусочки фруктов, орехи, варенье, сгущенку. В общем, что угодно, на что фантазии хватит.

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Ингредиенты: 1 стакан сметаны, 1 стакан сахара, 2-3 яйца, 1 стакан муки, 1/4 чайной ложки соды или разрыхлитель., что-то в начинку (ягоды, сухофрукты, фрукты).

Яйца растираем с сахаром, кладем сметану, соду и постепенно вводим муку, пока не получится масса, как на оладушки. Иногда муки уходит меньше, чем указано, иногда больше.

Половину теста выливаем в кулинарную форму, раскладываем сверху начинку, потом заливаем остатками теста. Ставим в духовку на 30 минут.

Источник: Telegram-канал «Заготовки».