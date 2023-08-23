Сочные, пряные, с кисло-сладкими нотками: рецепт зеленых помидоров по-корейски — божественно вкусная закуска

Попробуйте приготовить божественно вкусные зеленые помидоры по-корейски. Сочные, пряные, с кисло-сладкими нотками, они станут настоящим хитом на вашей кухне.
Ингредиенты: помидоры — 1 кг, морковь — 1 шт., перец сладкий — 1 шт., перец острый — 1 шт., чеснок — 10 зубчиков, соль — 1 ст.л., сахар — 3 ст.л., уксус 9% — 3 ст.л., кориандр молотый — 1 ч.л., масло растительное — 6 ст.л.
Приготовление: Помидоры нарезать кружочками (если крупные, то можно еще пополам). Морковь натереть на терке для корейской моркови, перцы нарезать соломкой. Соединить овощи, добавить все специи, перемешать и дать настояться ночь.
По материалам телеграм-канала «Салатик! Закатки на зиму»