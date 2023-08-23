Сочные, пряные, с кисло-сладкими нотками: рецепт зеленых помидоров по-корейски — божественно вкусная закуска

Приготовление: Помидоры нарезать кружочками (если крупные, то можно еще пополам). Морковь натереть на терке для корейской моркови, перцы нарезать соломкой. Соединить овощи, добавить все специи, перемешать и дать настояться ночь.

По материалам телеграм-канала «Салатик! Закатки на зиму»