Берем самое простое печенье и жирную сметану: рецепт божественно вкусного торта без выпечки — сметут со стола только так

Попробуйте приготовить торт, который не нужно печь. Ингредиенты максимально простые — печенье, сметана, сахара и орехи. При этом торт божественно вкусен!

Ингредиенты: печeнье — 300 г, сметанa — 300 г, сaхaр — 100 г, ванильный сахар — 8 г, очищенные ореxи — 50 г.

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