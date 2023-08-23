Огурцы в томатно-чесночной заливке: обалденно вкусный рецепт на зиму — готовим и истекаем слюной от этих ароматов

Попробуйте закрутить огурцы на зиму вот таким необычным способом. Фактически это готовый салат — вкусный, острый, пикантный.
Ингредиенты: огурцы – 2,5 кг; помидоры – 1 кг; чеснок – 3 головки; укроп – 1 пучок; сахар – 0,5 стакана; уксус – 0,5 стакана; масло – 0,5 стакана; соль крупная – 1,5 ст. л.
Способ приготовления: 1. Помидоры измельчить в мясорубке или блендере, добавить сахар, соль, масло. 2. Варить после закипания 10 мин. 3. Добавить огурцы, нарезанные кружочками. Варить еще 10 мин. 4. Положить измельченный чеснок, мелко нарезанный укроп и уксус, кипятить еще 5 мин. 5. Разложить по стерилизованным банкам, закатать, перевернуть и укутать до полного остывания.
По материалам телеграм-канала «У бабушки»