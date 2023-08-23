Огурцы в томатно-чесночной заливке: обалденно вкусный рецепт на зиму — готовим и истекаем слюной от этих ароматов

Способ приготовления: 1. Помидоры измельчить в мясорубке или блендере, добавить сахар, соль, масло. 2. Варить после закипания 10 мин. 3. Добавить огурцы, нарезанные кружочками. Варить еще 10 мин. 4. Положить измельченный чеснок, мелко нарезанный укроп и уксус, кипятить еще 5 мин. 5. Разложить по стерилизованным банкам, закатать, перевернуть и укутать до полного остывания.

По материалам телеграм-канала «У бабушки»