Готовим на зиму огурцы в горчичной заливке: никаких других не захотите, вкус бесподобный!

Огурцы в горчице. Фото: соцсети

Слюнки текут при одной мысли об этой заготовке.

Огурцы в горчице на зиму - это действительно что-то особенное. Всегда уходят из погреба первыми!

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Ингредиенты на банки емкостью 0,5 л: 

  • Огурцы - 4 кг 
  • Сахар - 1 стакан 
  • Уксус 9% - 1 стакан или уксус 70% - 2 ст. л. 
  • Масло растительное - 1 стакан 
  • Вода - 1 стакан 
  • Чеснок- 1 головка 
  • Перец молотый - 1 ст. л. 
  • Горчица сухая - 2 ст. л. 
  • Соль - 3 ст.л. 

Огурцы нарезать на четыре части вдоль. Смешать сахар, соль, перец, сухую горчицу, положить состав в огурцы. 

Добавить растительное масло, воду, уксус. Перемешать.

Чеснок нарезать и положить в огурцы. Перемешать, оставить на 3 часа. 

Разложить огурцы в 0,5 банки. Залить соком. 

Банки поставить в кастрюлю с водой, выстелив предварительно дно хлопчатобумажным полотенцем. Простерилизовать в течение 15 минут с момента закипания воды.

Закрыть банки стерилизованными металлическими крышками. 

Источник: Telegram-канал «Заготовки».

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