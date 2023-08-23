Готовим на зиму огурцы в горчичной заливке: никаких других не захотите, вкус бесподобный!

Огурцы в горчице на зиму - это действительно что-то особенное. Всегда уходят из погреба первыми!

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Ингредиенты на банки емкостью 0,5 л:

Огурцы - 4 кг

Сахар - 1 стакан

Уксус 9% - 1 стакан или уксус 70% - 2 ст. л.

Масло растительное - 1 стакан

Вода - 1 стакан

Чеснок- 1 головка

Перец молотый - 1 ст. л.

Горчица сухая - 2 ст. л.

Соль - 3 ст.л.

Огурцы нарезать на четыре части вдоль. Смешать сахар, соль, перец, сухую горчицу, положить состав в огурцы.

Добавить растительное масло, воду, уксус. Перемешать.

Чеснок нарезать и положить в огурцы. Перемешать, оставить на 3 часа.

Разложить огурцы в 0,5 банки. Залить соком.

Банки поставить в кастрюлю с водой, выстелив предварительно дно хлопчатобумажным полотенцем. Простерилизовать в течение 15 минут с момента закипания воды.

Закрыть банки стерилизованными металлическими крышками.

Источник: Telegram-канал «Заготовки».