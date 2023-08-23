Готовим на зиму огурцы в горчичной заливке: никаких других не захотите, вкус бесподобный!

Огурцы в горчице на зиму - это действительно что-то особенное. Всегда уходят из погреба первыми!
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Ингредиенты на банки емкостью 0,5 л:
- Огурцы - 4 кг
- Сахар - 1 стакан
- Уксус 9% - 1 стакан или уксус 70% - 2 ст. л.
- Масло растительное - 1 стакан
- Вода - 1 стакан
- Чеснок- 1 головка
- Перец молотый - 1 ст. л.
- Горчица сухая - 2 ст. л.
- Соль - 3 ст.л.
Огурцы нарезать на четыре части вдоль. Смешать сахар, соль, перец, сухую горчицу, положить состав в огурцы.
Добавить растительное масло, воду, уксус. Перемешать.
Чеснок нарезать и положить в огурцы. Перемешать, оставить на 3 часа.
Разложить огурцы в 0,5 банки. Залить соком.
Банки поставить в кастрюлю с водой, выстелив предварительно дно хлопчатобумажным полотенцем. Простерилизовать в течение 15 минут с момента закипания воды.
Закрыть банки стерилизованными металлическими крышками.