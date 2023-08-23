Кабачковые фитнес-оладушки «Ела и худела»: простые, быстрые, вкусные (на них сидит актриса Рудова)

Актриса Наталья Рудова рассказала, как она готовит себе оладушки из кабачка, когда сидит на диете.

Звезда их любит есть с красной рыбкой, но они также отлично идут с греческим йогуртом и слабожирной сметаной.

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Один средний кабачок натираем на терке, вбиваем яйцо, кладем столовую ложку с горкой муки из зеленой гречки. (Можно добавить просто вареную гречку). Перчим и солим по вкусу, добавляем щепотку сухого чеснока, перемешиваем.

На сковороде нагреваем на среднем огне буквально одну чайную ложку оливкового масла, чтобы состав не пригорал.

Жарим 3-4 минуты с каждой стороны, выкладывая массу ложкой на сковороду.

Источник: Telegram-канал Rudovanata