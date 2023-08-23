Баклажанная запеканка, которую все обожают: с сыром, помидоркой, такая сочная

Роскошная баклажанная запеканка готовится просто, быстро, за несколько минут. На столе она прекрасно смотрится и годится даже к праздничному столу.

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Ингредиенты: 2 баклажана, 2 шарика моцареллы (250 г), 400 граммов томатов резанных в собственному со, 100 граммов пармезана, 4 столовые ложки оливкового масла.

Разогреть духовку до 180 градусов. Нарезать баклажаны ломтиками вдоль, а моцареллу кружочками. Пармезан натереть мелко. Форму для запекания смазать оливковым маслом.

Первым слоем выложить баклажаны, далее разложить томаты в собственном соку. Третьим слоем – моцареллу, сверху посыпать пармезаном, посолить и поперчить.

Налить оливковое масло и снова выложить баклажаны, томаты в собственном соку, моцареллу, пармезан, оливковое масло, посолить и поперчить.

Поставить в духовку на 1 час при 180 градусах.

Источник: Telegram-канал «Рецепты от Оли Белькович».