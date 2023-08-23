Приготовили борщ без мяса с консервированной фасолью — получился наваристый и вкуснейший

Принято считать, что вкусный борщ можно приготовить только на мясном бульоне. Но это не так. Вкуснейшее блюдо можно сделать и без этого. Главное, знать тонкости.

Для рецепта вам понадобятся 3,5 л воды, 600 г свеклы, 1 лук репчатый, 200 г капусты белокочанной, 600 г картофеля, 240 г консервированной красной фасоли, 2 ст.л. томатной пасты, 20 г чеснока, 20 г зеленого лука, 50 мл маринада от консервированных огурцов, соль, перец.

Сначала обжарьте в кастрюле порезанную картошку, затем добавьте остальные овощи, кроме капусты. Залейте водой и проварите. Затем кидайте нашинкованную капусту, маринад из огурцов и чеснок.

Потом идет маринованная фасоль и остальные ингредиенты. Проварите все вместе около 30 минут и дайте борщу настояться.

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