Капустный пирог «Василина» на овсяных хлопьях — готовим без муки: бабушка кормила на сенокосе

Капустный пирог. Фото: соцсети, скриншот

Проще простого, а как вкусно!

Готовим капустный пирог «Василина» на овсяных хлопьях и без муки. Получается нежным, просто тает во рту! Этим пирогом кормила бабушка на сенокосе — выпечка вмиг улетала с тарелки.

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Вам понадобятся: 

  • яйца — 3 штуки;
  • соль — 1 чайная ложка;
  • черный перец;
  • сушеный чеснок;
  • орегано — по вкусу;
  • овсяные хлопья — 6 столовых ложек;
  • разрыхлитель — 1 чайная ложка;
  • капуста — 400 граммов;
  • сыр — 50 граммов.

Для начала нужно смешать два яйца, молоко, соль, специи, хлопья и разрыхлитель. Оставляем эту смесь, чтобы овсянка успела набухнуть и стала мягкой. 

Пока шинкуем капусту, трем сыр, добавляем в него яйцо и перемешиваем. В основу с овсянкой кладем капусту, хорошенько размешиваем. Затем перекладываем в форму для запекания. Все это нужно распределить ровным слоем, сверху добавляем сырный состав. Капустный пирог выпекаем при 180 градусах около 35 минут. Можно подавать к столу! 

По материалам Telegram-канал «По-домашнему».

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