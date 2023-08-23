Капустный пирог «Василина» на овсяных хлопьях — готовим без муки: бабушка кормила на сенокосе

Готовим капустный пирог «Василина» на овсяных хлопьях и без муки. Получается нежным, просто тает во рту! Этим пирогом кормила бабушка на сенокосе — выпечка вмиг улетала с тарелки.
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Вам понадобятся:
- яйца — 3 штуки;
- соль — 1 чайная ложка;
- черный перец;
- сушеный чеснок;
- орегано — по вкусу;
- овсяные хлопья — 6 столовых ложек;
- разрыхлитель — 1 чайная ложка;
- капуста — 400 граммов;
- сыр — 50 граммов.
Для начала нужно смешать два яйца, молоко, соль, специи, хлопья и разрыхлитель. Оставляем эту смесь, чтобы овсянка успела набухнуть и стала мягкой.
Пока шинкуем капусту, трем сыр, добавляем в него яйцо и перемешиваем. В основу с овсянкой кладем капусту, хорошенько размешиваем. Затем перекладываем в форму для запекания. Все это нужно распределить ровным слоем, сверху добавляем сырный состав. Капустный пирог выпекаем при 180 градусах около 35 минут. Можно подавать к столу!
По материалам Telegram-канал «По-домашнему».