Капустный пирог «Василина» на овсяных хлопьях — готовим без муки: бабушка кормила на сенокосе

Готовим капустный пирог «Василина» на овсяных хлопьях и без муки. Получается нежным, просто тает во рту! Этим пирогом кормила бабушка на сенокосе — выпечка вмиг улетала с тарелки.

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