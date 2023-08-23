Бесподобные тефтели в сметанно-томатном соусе — дети обожают

Если вы не знаете, что приготовить на ужин — присмотритесь к этому рецепту. Полезные тефтели в нежнейшем соусе — лучшее решение. Блюдо обожают даже дети.

Возьмите 400 г фарша, 1/2 стакана риса, 1 морковь, 1 яйцо, по 1 ст. л. сметаны, томатной пасты и муки, специи.

Для соуса смешайте сметану, томатную пасту, муку и стакан воды. В отдельной миске приготовьте мясо — в фарш отправляем рис, яйцо и морковь со специями.

Формируем тефтели, отправляем в форму и заливаем соусом. Запекаем в духовке 30 минут при температуре 200 градусов.

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