Как из 2 ингредиентов сделать вкусные картофельные оладушки: секрет в короткой варке

Всего из двух ингредиентов можно приготовить картофельные оладушки, которые вы никогда не забудете.

Секрет их неподражаемой мягкости и нежности — в коротком проваривании. Такие оладушки в Европе называют хашбраунами, наверняка, вы их видели в меню ресторанов. А теперь постарайтесь вспомнить ценник на них и сделайте их дома за сущие копейки!

Ингредиенты: картофель — 3 шт., растительное масло, соль.

Почистить, помыть и натереть картофель. В кипящую воду закинуть картофель и варить 5–7 мин до полуготовности, скинуть на сито, посолить, перемешать, остудить.

Сформировать оладушки и обжарить с двух сторон до золотистого цвета.

Источник: Telegram-канал «Рецепты Бельковича».