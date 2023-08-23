Самая простая шарлотка — все смешиваем и ставим в духовку: 1 стакан кефира, 10 ложек муки и 3 яблока

Готовим самую простую шарлотку — пирог получается нежнейшим, просто тает во рту: ничего вкуснее не пробовали. Пальчики оближешь! Рецепт наилегчайший, на него потребуется всего 10-15 минут. Смешиваем все ингредиенты и ставим в духовку. Раз, два и готово! Можно подавать на стол к чаю.

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Берем 250 мл кефира, 3 яблока, 10 ст.л. муки с горкой, 3 яйца, 1 ч.л. разрыхлителя, 150 г сахара, 0,5 ч.л. молотой корицы, ванилин на кончике ножа, 1 ст.л. сахарной пудры, 10 г сливочного масла.

Как готовить?

Рецепт элементарный, справится даже тот, кто редко стоит у плиты и кому не удается выпечка. Для начала нарезаем яблоки небольшими кубиками. Затем смешиваем кефир, взбитые яйца, муку, разрыхлитель, сахар, ванилин и яблоки. Выливаем тесто в форму, разравниваем и посыпаем корицей. Выпекать нужно в духовке при 180 градусах минут 30. Достаем пирог и посыпаем сахарной пудрой. Приятного аппетита!

По материалам lafoy.ru