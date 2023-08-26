Бигус с мясом и другие рецепты недели

Бигус с мясом

Блюдо из тушеной квашеной и белокочанной капусты из польской, литовской и белорусской кухонь.

НАДО (на 10 порций): 500 г постной свинины или говядины · 500 г краковской колбасы или сервелата · 2 луковицы · 50 г бекона · 200 г шампиньонов · 5 зубчиков чеснока · 2 морковки · по 700 г квашеной и свежей капусты · 1 ч. ложка сушеного майорана · 1 ч. ложка сушеного тимьяна · 2 лавровых листа · 5 горошин душистого горошка · 2 ст. ложки сушеной паприки · соль · перец · стакан красного сухого вина · 1 л мясного бульона · 200 г томатного пюре (готового из банки или из пробитых в блендере помидоров) · горсть чернослива.

ГОТОВИМ:

1. Бекон мелко режем, кладем в глубокую сковороду с толстым дном или казан, вытапливаем жир.

2. Лук мелко шинкуем и жарим на беконе до золотитости. Добавляем нарезанные пластинками шампиньоны, тушим до выпаривания влаги.

3. Колбасу и мясо режем крупными кубиками. Кладем в сковороду, обжариваем мясо со всех сторон.

4. Свежую капусту мелко шинкуем, отправляем в кастрюлю. Перемешиваем, даем капусте осесть.

5. Добавляем измельченный чеснок, крупно нарезанную морковь, квашеную капусту, томатное пюре, специи, бульон, вино, соль и перемешиваем. Тушим под крышкой на тихом огне 2,5 часа. Если жидкость быстро выпарилась, добавьте воды.

6. Чернослив произвольно шинкуем, добавляем в кастрюлю, перемешиваем и тушим еще 10 минут.

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