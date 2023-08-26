Бигус с мясом и другие рецепты недели

Бигус с мясом
Блюдо из тушеной квашеной и белокочанной капусты из польской, литовской и белорусской кухонь.
НАДО (на 10 порций): 500 г постной свинины или говядины · 500 г краковской колбасы или сервелата · 2 луковицы · 50 г бекона · 200 г шампиньонов · 5 зубчиков чеснока · 2 морковки · по 700 г квашеной и свежей капусты · 1 ч. ложка сушеного майорана · 1 ч. ложка сушеного тимьяна · 2 лавровых листа · 5 горошин душистого горошка · 2 ст. ложки сушеной паприки · соль · перец · стакан красного сухого вина · 1 л мясного бульона · 200 г томатного пюре (готового из банки или из пробитых в блендере помидоров) · горсть чернослива.
ГОТОВИМ:
1. Бекон мелко режем, кладем в глубокую сковороду с толстым дном или казан, вытапливаем жир.
2. Лук мелко шинкуем и жарим на беконе до золотитости. Добавляем нарезанные пластинками шампиньоны, тушим до выпаривания влаги.
3. Колбасу и мясо режем крупными кубиками. Кладем в сковороду, обжариваем мясо со всех сторон.
4. Свежую капусту мелко шинкуем, отправляем в кастрюлю. Перемешиваем, даем капусте осесть.
5. Добавляем измельченный чеснок, крупно нарезанную морковь, квашеную капусту, томатное пюре, специи, бульон, вино, соль и перемешиваем. Тушим под крышкой на тихом огне 2,5 часа. Если жидкость быстро выпарилась, добавьте воды.
6. Чернослив произвольно шинкуем, добавляем в кастрюлю, перемешиваем и тушим еще 10 минут.
Те самые ленивые голубцы
Фото: Shutterstock
Не надо возиться с заворачиванием листьев, подходят тем, кто не очень любит капусту.
НАДО (на 4 порции): 500 г белокочанной капусты · 500 г мясного фарша · 50 г риса · 250 мл воды · 1 луковица · 1 морковь · 1 вареное яйцо · 5 ст. ложек растительного масла · 200 г томатной пасты · 200 г сметаны · соль · перец.
ГОТОВИМ:
1. Рис промываем и варим в 150 мл воды 10 минут, откидываем на сито, остужаем.
2. Мелко шинкуем лук, натираем морковь.
3. На 2 ст. ложках масла румяним лук, добавляем морковь, жарим 5 минут на среднем огне.
4. Капусту тонко шинкуем, отправляем на сковороду, вливаем 100 мл воды, перемешиваем, доводим до кипения и тушим под крышкой полчаса на тихом огне.
5. В миску кладем фарш, добавляем мелко нарезанное яйцо, рис, соль-перец, овощи из сковороды.
6. Хорошо вымешиваем фарш и формируем овальные котлеты влажными руками.
7. В большой сковороде разогреваем оставшееся масло и румяним голубцы со всех сторон до корочки.
8. Сметану смешиваем с томатной пастой и 100 мл воды. Заливаем голубцы и тушим 40 минут на слабом огне под крышкой.
Капуста, маринованная со свеклой
Фото: Shutterstock
Пряная закуска в грузинском стиле.
НАДО (на 10 порций): 1 кочан капусты · 1 свекла · 1 морковь · 1 чили · 1 головка чеснока · 90 г сахара · 10 г соли · 250 мл уксуса 9% · 10 горошин черного перца · 1 л воды.
ГОТОВИМ:
1. Смешиваем воду, сахар, соль и доводим до кипения. Вливаем уксус.
2. С капусты убираем верхние листья и нарезаем довольно крупными кусками. Кочерыжку удаляем.
3. Морковь и свеклу чистим и нарезаем соломкой.
4. У перца чили удаляем семена и мелко нарезаем. Чеснок мелко режем.
5. Смешиваем капусту и остальные овощи, чеснок и черный перец.
6. Смесь укладываем в банки, заливаем маринадом и закрываем крышкой.
7. Сутки держим при комнатной температуре, затем убираем в холодильник. Капуста будет готова через 3 - 5 дней.