Перец, маринованный половинками за 15 минут: вас будут умолять открыть эти баночки (вкуснее лечо)

Этот рецепт ходит от хозяйки к хозяйке еще с советских времен. Перчики готовятся очень быстро, еще быстрее съедаются. Ничего лишнего, все просто и очень ароматно.

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Ингредиенты: 5 кг красного мясистого болгарского перца. Для маринада: 1 литр воды, 1,5 стакана растительного масла, 2 столовых ложки 70% эссенции, 1,5 стакана сахара, 0,5 стакана соли, чеснок, петрушка.

Перец разрезать вдоль пополам, опустить в кипящий маринад, варить 2 минуты ровно. Бросить в маринад петрушку и давленый чеснок, довести до кипения (это еще примерно минута), разложить по баночкам, залить перец в банках маринадом и закатать ошпаренными крышками.

Источник: Telegram-канал «Заготовки».