Как готовят оладушки в ресторанах: Ивлев раскрыл секрет воздушной выпечки на молоке и дрожжах

Телеведущий и шеф-повар Константин Ивлев раскрыл рецепт оладушек, который используют повара в ресторанах.

На удивление он оказался невероятно прост, при этом оладушки получаются пышными, нежными, тающими во рту.

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Ингредиенты: 250 миллилитров молока, 225 граммов пшеничной муки, 70 граммов сахарного песка, 8 граммов соли, 100 миллилитров растительного масла, 1,5 яйца, 6,5 граммов дрожжей.

Разводим в кастрюльке дрожжи в молоке, ставим на слабый огонь. Прогреваем до 40 градусов, но не перегреваем, иначе дрожжи погибнут.

В просеянную муку вбиваем полтора яйца, всыпаем сахарный песок, добавляем соль. Размешиваем с теплым молоком с дрожжами.

Вливаем растительное масло, опять размешиваем. Оставляем на 15–20 минут в тепле подниматься. Жарим оладьи на растительном масле до румяности.

Источник: YouTube-шоу Ivlev Chef Channel.