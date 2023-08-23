Салат из кабачков по-корейски на зиму: готовьте сразу много, съедается моментально!

Этот салат из кабачков по-корейски станет хитом вашего стола. Он невероятно аппетитный и съедается очень быстро. Готовьте сразу много, иначе есть риск, что на зиму его не хватит.

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Ингредиенты: 2,5 кг кабачков, 0,5 кг моркови, 0,5 кг лука. Для маринада: 1 стакан сахара, 2 столовые ложки соли, 0,5 стакана масла подсолнечного, 150 г уксуса, черный перец, 1 пакетик приправы для корейской моркови.

Натираем на терке для корейской моркови кабачки и морковку. Лук шинкуем полукольцами.

Для маринада смешиваем перец, соль, сахар, растительное масло и уксус. Заливаем маринадом овощи, все хорошо перемешиваем и оставляем пропитываться на 2 часа.

Далее раскладываем закуску по банкам и утрамбовываем хорошо. Стерилизуем 0,5 банки 15 минут, закатываем и переворачиваем до остывания.

Источник: Telegram-канал «Заготовки».