Восторг с первой же ложки: обалденно вкусный салат «Тбилиси» с отварной говядиной, кинзой и грецким орехом

Если готовитесь к приходу гостей и хотите удивить их новым салатом, попробуйте приготовить «Тбилиси» - с отварной говядиной, кинзой и грецким орехом, приправленный оливковым маслом и лимонным соком.

Ингредиенты: говядина отварная - 300 г, фасоль красная консервированная – 1 банка, перец болгарский – 1 крупный, чеснок – 2 зубчика, лук красный – 1 головка, грецкие орехи – горсть, кинза или петрушка - пучок, лимонный сок - 1-2 ст. л. (в оригинале, уксус яблочный/винный), масло оливковое - 1 ст .л., соль, перец, специи - по вкусу.

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