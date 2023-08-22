Лимонное варенье на зиму: нереально вкусное, все дело в секретном ингредиенте — нужно несколько капель на банку

Способ приготовления: 1. Помойте и почистите лимоны, срезая кожуру и белую мякоть. Кожуру двух лимонов нарежьте соломкой, а сами лимоны - тонкими кружочками, удалите косточки. В небольшой кастрюльке вскипятите воду и отваривайте в ней нарезанную соломкой лимонную кожуру в течение 10 минут. Затем слейте воду и повторите процесс еще два раза - это позволит вам избавить кожуру от присущей ей горчинки. 2. В кастрюлю высыпьте сахарный песок, положите нарезанные лимонные дольки, отваренную лимонную кожуру и 200 мл воды. Варите на медленном огне в течение получаса. Лимонное варенье обладает свойством застывать, когда остынет. Разложите варенье по стерилизованным банкам, переверните на 5 минут, а затем, дав остыть, уберите в холодильник. В каждую банку можно долить несколько капель рома - и для лишней стерилизации, и для аромата.

По материалам телеграм-канала «У бабушки»