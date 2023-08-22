Баклажаны обжариваем, обмакиваем в соус — и в банки: готовим закуску «Огонек» на зиму и истекаем слюной от ароматов

Готовим: овощи помыть и почистить. Баклажаны нарезать кружочками толщиной около 1 см, посолить, перемешать и отставить в сторону на 1–1,5 часа. В течение этого времени баклажаны пустят сок и из них выйдет горечь. Сливаем сок из баклажанов. Теперь обжариваем кружочки баклажанов на среднем огне. Оставляем баклажаны остыть.

Делаем маринад. Сладкий перец, чеснок и горький перец перемалываем на мясорубке. К смеси добавляем соль, сахар и уксус. Эту смесь доводим до кипения. Теперь обжаренные кусочки баклажанов обмакиваем в соус небольшими порциями и складываем в заранее простерилизованные банки. Если остался соус, можете подливать его в банки сверху. Заполненные банки поставим в большую кастрюлю или бак на полотенце или специальную подставку, зальем водой, на два пальца не доходя до верха банок. Будем стерилизовать баклажаны 25 минут с момента закипания воды в емкости с банками. После окончания стерилизации закрутим еще горячие банки крышками, перевернем вверх дном и оставим до охлаждения.

По материалам телеграм-канала «Салатик! Закатки на зиму»