Борщ с молодой капустой и картошкой на зиму: закатываем в банки, потом открываем, разогреваем, и обед готов — вкусно и без заморочек

Попробуйте закрутить на зиму готовый борщ. В холодное время года достаточно будет открыть банку и смешать ее содержимое с готовым мясным бульоном. И вуаля — обед готов за пять минут!
Ингредиенты: капуста белокочанная — 1 кг, картофель — 1,4 кг, свекла — 400 г, морковь — 400 г, лук репчатый — 400 г, перец болгарский — 200 г, растительное масло — 250 мл, уксус 9% м 50 мл, соль — 2 ст.л., сахар — 1,5 ст.л., помидоры — 2 кг.
Готовим: 1. Свеклу, морковь натереть на терке, лук, перец, картофель нарезать. Капусту нашинковать. В кастрюлю налить растительное масло и обжарить лук до прозрачности. Добавить свеклу и морковь. Перемешать. Накрыть крышкой и тушить 10 минут. 2. Влить перемолотые помидоры (1,5 литра). Добавить уксус, сахар и соль. Добавляем капусту, перец, картофель. Перемешиваем, накрываем крышкой и тушим на медленном огне 1 час с момента закипания. Раскладываем по банкам и закатываем. Выход — 4,5 литра.
По материалам телеграм-канала «У бабушки»