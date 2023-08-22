Борщ с молодой капустой и картошкой на зиму: закатываем в банки, потом открываем, разогреваем, и обед готов — вкусно и без заморочек

Попробуйте закрутить на зиму готовый борщ. В холодное время года достаточно будет открыть банку и смешать ее содержимое с готовым мясным бульоном. И вуаля — обед готов за пять минут!

Ингредиенты: капуста белокочанная — 1 кг, картофель — 1,4 кг, свекла — 400 г, морковь — 400 г, лук репчатый — 400 г, перец болгарский — 200 г, растительное масло — 250 мл, уксус 9% м 50 мл, соль — 2 ст.л., сахар — 1,5 ст.л., помидоры — 2 кг.

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