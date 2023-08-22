Томаты маринуем холодным способом (без кипячения): вкус свежих, ароматные, лучше не ели!

Мариновать томаты на зиму можно без кипячения, холодным способом. Попробуйте этот метод и вы впервые узнаете, какими вкусными могут быть консервированные помидоры. Аромат и вкус свежих овощей практически полностью сохраняется.
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Ингредиенты:
- Томаты
- Петрушка/ базилик
- Лук
- Сладкий перец
Рассол на 4,5 литра воды: 250 граммов уксуса 9%, 250 граммов сахара, 100 граммов соли,
1 столовая ложка салициловой кислоты (продается в аптеке)
Помидоры, перец, лук, петрушку моем, оставляем на полотенце, чтобы овощи просушились от влаги.
Банки и крышки стерилизуем, воду с ингредиентами для рассола кипятим 2 минуты, далее даем остыть (лучше сделать с вечера, а утром уже можно будет приступить к маринованию).
Ингредиенты раскладываем в баночки, заливаем холодным рассолом. Храним в прохладном месте.
Томаты готовы к употреблению в пищу через 2 месяца, они получаются очень вкусными.
На указанное количество воды выходит: 1 трехлитровая банка, 2 двухлитровые, 1 полтора литра, 4 банки по литру.
Источник: Telegram-канал «Салатик! Закатки на зиму»