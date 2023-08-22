Обалденное овощное ассорти, которое все обожают: не успеваем делать!

Это просто что-то нереальное! Даже молодежь лопает это ассорти просто так - открывают баночку и заглатывают. Обязательно попробуйте в деле этот простой и сочный рецепт заготовки овощей на зиму.

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Ингредиенты:

помидоры

огурцы

морковь

цветная капуста

кукуруза

чеснок

зелень

лавровый лист, перец-горошек

уксус (эссенция)

Для маринада на 1 литр воды: 1 столовая ложка соли (без горки) + 2 столовые ложки сахара.

Подготавливаем овощи, моем, обрезаем. Морковь и цветную капусту разбираем на соцветия и отвариваем буквально 1 минуту. Заполняем банки овощами.

Заливаем кипятком, оставляем на 7-10 минут, сливаем.

Опять заливаем кипятком, оставляем на 7-10 минут. Сливаем воду, добавляем в нее соль и сахар, ставим на плиту.

Как только закипит, заливаем банки маринадом. Перед тем как закрутить, добавляем в каждую баночку неполную чайную ложку уксусной эссенции и закатываем.

Переворачиваем. Укутываем. Оставляем до полного остывания.

Источник: Telegram-канал «Салатик! Закатки на зиму»