Обалденное овощное ассорти, которое все обожают: не успеваем делать!

Это просто что-то нереальное! Даже молодежь лопает это ассорти просто так - открывают баночку и заглатывают. Обязательно попробуйте в деле этот простой и сочный рецепт заготовки овощей на зиму.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»
Ингредиенты:
- помидоры
- огурцы
- морковь
- цветная капуста
- кукуруза
- чеснок
- зелень
- лавровый лист, перец-горошек
- уксус (эссенция)
Для маринада на 1 литр воды: 1 столовая ложка соли (без горки) + 2 столовые ложки сахара.
Подготавливаем овощи, моем, обрезаем. Морковь и цветную капусту разбираем на соцветия и отвариваем буквально 1 минуту. Заполняем банки овощами.
Заливаем кипятком, оставляем на 7-10 минут, сливаем.
Опять заливаем кипятком, оставляем на 7-10 минут. Сливаем воду, добавляем в нее соль и сахар, ставим на плиту.
Как только закипит, заливаем банки маринадом. Перед тем как закрутить, добавляем в каждую баночку неполную чайную ложку уксусной эссенции и закатываем.
Переворачиваем. Укутываем. Оставляем до полного остывания.
Источник: Telegram-канал «Салатик! Закатки на зиму»