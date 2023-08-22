Эти оладушки на кефире — лучшие из всех, что знаем: поднимаются на глазах без всяких дрожжей (рецепт)

Просто воздушными получаются оладушки на кефире при правильной последовательности и нужном количестве ингредиентов. Обязательно приготовьте эти оладьи и поразитесь, какими нежными и пышными они могут быть без всяких дрожжей.

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Ингредиенты: 500 миллилитров кефира, 80 граммов воды, 1 куриное яйцо, 500 граммов пшеничной муки, 6 столовых ложек сахарного песка, 1 чайная ложка соли, 1 чайная ложка пищевой соды.

Разбиваем яйцо, кладем в него сахар и соль, взбиваем до пены. Берем вторую посуду и выливаем туда чуть теплый кефир, а также теплую воду (около 60–80 градусов), смешиваем.

Просеиваем муку, кладем в нее соду, вливаем кефирно-водный состав, а также взбитое яйцо с солью и сахарным песком.

Жарим на разогретой сковороде с большим количеством масла. Обязательно под крышкой!

Источник: Telegram-канал «Полезные советы. Лайфхаки»