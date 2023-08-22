Как дома сделать вкусные чипсы из натуральной картошки: когда сильно хочется (быстро, без всякой дряни)

Чипсы любят все, а кто их не любит — просто притворяется. Увы, магазинные варианты часто содержат в себе совсем не то, что хотелось бы употреблять в пищу.
Поэтому попробуйте готовить этот снэк сами. Это быстро, просто и очень вкусно!
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Ингредиенты:
- Картофель,
- Кукурузный крахмал,
- Соль, паприка.
Картошку нарезать как можно тоньше, лучше на специальной терке. Промыть в холодной воде.
В кипящую воду влить немного уксуса, бросить картошку, варить 3 минуты.
Просушить бумажными полотенцами. Слегка обвалять в крахмале и обжарить в раскаленном масле до золотистости.
Посыпать специями.
Источник: Telegram-канал «Салаты. Закуски»