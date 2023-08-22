Как дома сделать вкусные чипсы из натуральной картошки: когда сильно хочется (быстро, без всякой дряни)

Чипсы любят все, а кто их не любит — просто притворяется. Увы, магазинные варианты часто содержат в себе совсем не то, что хотелось бы употреблять в пищу.

Поэтому попробуйте готовить этот снэк сами. Это быстро, просто и очень вкусно!

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Ингредиенты:

Картофель,

Кукурузный крахмал,

Соль, паприка.

Картошку нарезать как можно тоньше, лучше на специальной терке. Промыть в холодной воде.

В кипящую воду влить немного уксуса, бросить картошку, варить 3 минуты.

Просушить бумажными полотенцами. Слегка обвалять в крахмале и обжарить в раскаленном масле до золотистости.

Посыпать специями.

Источник: Telegram-канал «Салаты. Закуски»