Как дома сделать вкусные чипсы из натуральной картошки: когда сильно хочется (быстро, без всякой дряни)

Чипсы. Фото: соцсети

Такую вкуснятину вы можете грызть без угрызений совести.

Чипсы любят все, а кто их не любит — просто притворяется. Увы, магазинные варианты часто содержат в себе совсем не то, что хотелось бы употреблять в пищу.

Поэтому попробуйте готовить этот снэк сами. Это быстро, просто и очень вкусно!

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Ингредиенты: 

  • Картофель,
  • Кукурузный крахмал, 
  • Соль, паприка.

Картошку нарезать как можно тоньше, лучше на специальной терке. Промыть в холодной воде. 

В кипящую воду влить немного уксуса, бросить картошку, варить 3 минуты. 

Просушить бумажными полотенцами. Слегка обвалять в крахмале и обжарить в раскаленном масле до золотистости. 

Посыпать специями.

Источник: Telegram-канал «Салаты. Закуски»

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