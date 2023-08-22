Творог, мука и масло: творожное печенье за 20 минут - готовьте хоть каждый день

Творожное печенье - это очень вкусно и нежно. Кроме того, блюдо готовится быстро, с ним не надо лишний раз заморачиваться.

Просто возьмите 250 г творога, 250 г муки, 100 г сливочного масла, 100 г сахара, 10 г разрыхлителя, щепотка соли.

Смешайте все перечисленные ингредиенты и замесите тесто. Далее раскатайте пластом в 5 мм, вырежете кружочки и обмакните каждый в сахар.

Сложите пополам и отправляйте в духовку на 20 минут при температуре 200 градусов.

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