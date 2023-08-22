Пирожки по-новому на минералке с тонюсеньким тестом: внутрь творог с зеленью

Многих в пирожках смущает большое количество теста и наличие дрожжей в составе. Эти пирожки мы сделаем без применения дрожжей, на минералке.
Тесто получится очень тоненьким, практически неощущаемым. Если очень хочется выпечки, но вы не хотите толстеть — это точно ваш вариант!
Начинку можно использовать любую, в нашем рецепте будет творог и зелень.
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Ингредиенты:
- Минеральная вода — 200 г,
- Сахар — 15 г,
- Соль — 5 г,
- Растительное масло — 45 г,
- Мука — 350 г,
- Начинка — любая.
Вливаем в миску обычную газированную воду без подсластителей и добавок, кладем соль и сахар, растительное масло. Всыпаем муку и замешиваем тесто. Даем ему немного отдохнуть.
Солим творог и добавляем к нему зелень. Делим тесто на части и очень тонко раскатываем.
Выкладываем начинку, формируем пирожки, жарим до румяной корочки.