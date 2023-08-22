Таблица маринадов для огурцов и помидоров — правильные пропорции соли, сахара и уксуса

Многие уверены, что мариновать огурцы и помидоры — сложно. Да, там есть свои тонкости, но на самом деле все просто. Нужно лишь запомнить пропорции, которые никогда не меняются.

Для огурцов на один литр воды нужно 1,5 ложки соли, 3 столовые ложки сахара, 3 столовые ложки уксуса и специи по вкусу.

Для помидоров на один литр воды кладем 1 столовую ложку соли, 5 столовых ложек сахара, 2,5 столовые ложки уксуса и также по вкусу — специи.

Не нарушайте никогда эти пропорции и ваши соленья будут вкуснейшими.

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