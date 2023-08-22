Обалденный салат из кабачка, баклажана, помидора, перца: в духовку, нарезаем, заправляем

Этот салатик нельзя обойти стороной. Его можно подавать в качестве самостоятельного блюда и в роли вкуснейшего гарнира. Обалденная и простая закуска станет вашей любимой в копилке домашних рецептов.
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Ингредиенты:
- Баклажан
- Помидоры
- Болгарский перец
- Кабачок
- Чеснок
- Зелень
- Красный лук
- Растительное масло
Овощи прокалываем вилкой в нескольких местах и запекаем в духовке 30-40 минут при 180 градусах.
Очищаем, нарезаем, приправляем 3 зубчиками давленого чеснока, красным луком, любимой зеленью, растительным маслом, солим и перчим по вкусу.
Можно выдавить лимонного сока.
Источник: Telegram-канал «Салаты. Закуски».