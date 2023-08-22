Вспомним вкус советского детства: тот самый рецепт молочных коржиков из школьной столовой

Тот, кто застал советское детство, никогда не забудет ощущение абсолютного счастья, когда в школьной столовой на обед давали молочные коржики. Настоящее лакомство для детей времен СССР!
Незатейливые, ароматно-сливочные, но такие вкусные могут и сейчас порадовать вас и ваших детей. Обязательно испеките их и вспомните, как счастливы вы когда-то были.
А если вы никогда не пробовали эту выпечку, значит настало время для новых приятных ощущений!
Рецепт невероятно простой и доступный.
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Ингредиенты:
- Сливочное масло — 100 граммов,
- Сахарный песок — 150 граммов,
- Яйцо — 1 штука,
- Молоко — 80 миллилитров,
- Мука — 380 граммов,
- Разрыхлитель — 1 чайная ложка (в СССР использовали гашеную уксусом соду),
- Соль — щепотка.
Растопите масло, смешайте его с сахарным песком и одним яйцом. Посолите, влейте молоко, перемешайте.
Просейте муку и разрыхлитель вместе, введите в состав и замесите.
Переложите тесто в полиэтиленовый мешочек, уберите в холодильник на полчаса. Далее раскатайте скалкой толщиной примерно в один сантиметр.
Сформируйте коржики, переложите на противень с пергаментной бумагой, смазанной маслом.
Выпекайте на 180 градусах 25 минут. Время зависит от толщины коржиков и печи.
Источник: Telegram-канал «Простые рецепты».