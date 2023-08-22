Наивкуснейшая закрутка на зиму из кабачков, морковки и чеснока: баночку за раз проглатываем!

Обязательно закрутите на зиму этот салат из кабачков, он наивкуснейший! Делайте сразу много, потому что банка за один раз съедается. Приготовить закатку – проще простого.

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Ингредиенты: 2 кг кабачков, 1 большая морковка, 1,5 стол. ложки соли, 3 стол. ложки сахарного песка, 120 мл столового уксуса 9%, 120 мл растительного рафинированного масла, 5-6 зубчиков чеснока, ½ ч. ложки острого перца, пучок укропа и петрушки.

Кабачки нарезать на кубики. Морковь нарубить тонкой соломкой, обжарить на небольшом количестве растительного масла, далее влить пару ложек воды и чуть потушить.

Чеснок раздавить и нашинковать, зелень нарезать меленько.

Смешать все ингредиенты, оставить на 3-4 часа, время от времени перемешивая. Кабачки должны пустить сок.

Разложить салат по стерилизованным баночкам. Остатки сока вылить в баночки.

Стерилизовать 15 минут. Закатать. Накрыть полотенцем, до полного остывания.

Источник: Telegram-канал «Салатик! Закатки на зиму»