Наивкуснейшая закрутка на зиму из кабачков, морковки и чеснока: баночку за раз проглатываем!

Обязательно закрутите на зиму этот салат из кабачков, он наивкуснейший! Делайте сразу много, потому что банка за один раз съедается. Приготовить закатку – проще простого.
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Ингредиенты: 2 кг кабачков, 1 большая морковка, 1,5 стол. ложки соли, 3 стол. ложки сахарного песка, 120 мл столового уксуса 9%, 120 мл растительного рафинированного масла, 5-6 зубчиков чеснока, ½ ч. ложки острого перца, пучок укропа и петрушки.
Кабачки нарезать на кубики. Морковь нарубить тонкой соломкой, обжарить на небольшом количестве растительного масла, далее влить пару ложек воды и чуть потушить.
Чеснок раздавить и нашинковать, зелень нарезать меленько.
Смешать все ингредиенты, оставить на 3-4 часа, время от времени перемешивая. Кабачки должны пустить сок.
Разложить салат по стерилизованным баночкам. Остатки сока вылить в баночки.
Стерилизовать 15 минут. Закатать. Накрыть полотенцем, до полного остывания.
Источник: Telegram-канал «Салатик! Закатки на зиму»