Заливаем холодным рассолом, зимой открываем банки и радуемся: простейший рецепт приготовления маринованных томатов

Готовим: томаты, перчик, лук, петрушка помыть и разложить, чтобы просохли. Можно добавить базилик. Банки стерилизовать, воду прокипятить и дать остыть (лучше сделать с вечера, а утром уже можно будет приступить к маринованию). Все уложить по банкам и залить холодным рассолом. Хранить в прохладном месте.

По материалам телеграм-канала «Салатик! Закатки на зиму»