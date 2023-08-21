Заливаем холодным рассолом, зимой открываем банки и радуемся: простейший рецепт приготовления маринованных томатов

Этот простой рецепт маринованных томатов вы точно оцените. Готовятся они быстро и легко, а на вкус просто волшебные.
Ингредиенты: томаты, петрушка, лук, сладкий перец.
Рассол на 4,5 литра воды: 250 гр. уксуса 9%, 250 гр. сахара, 100 гр. соли, 1 ст. л. салициловой кислоты (продается в аптеке).
Готовим: томаты, перчик, лук, петрушка помыть и разложить, чтобы просохли. Можно добавить базилик. Банки стерилизовать, воду прокипятить и дать остыть (лучше сделать с вечера, а утром уже можно будет приступить к маринованию). Все уложить по банкам и залить холодным рассолом. Хранить в прохладном месте.
По материалам телеграм-канала «Салатик! Закатки на зиму»